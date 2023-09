Мохамед Салах и Джейдън Санчо няма да ходят в Саудитската Про Лига

Множество големи играчи се присъединиха към Саудитската Про Лига това лято, но две звезди от Висшата лига ще останат в настоящите си отбори в навечерието на затварянето на трансферния прозорец.

Голмайсторът на Ливърпул - Мохамед Салах, както и крилото на Манчестър Юнайтед - Джейдън Санчо, наскоро бяха свързвани с трансфери в азиатската страна. Журналистът на The Athletic - Дейвид Орнщайн, обаче съобщава, че и двамата играчи ще останат в Англия.

Първоначално Ливърпул отхвърли предложение за над 100 милиона паунда за своя египетски нападател от страна на Ал Итихад, тъй като мениджърът Юрген Клоп държи много на Салах. Междувременно, английският национал Санчо беше свързван с напускане в посока Ал Итифак след публичен спор с мениджъра Ерик Тен Хаг относно тренировъчната му форма, но също ще остане в клуба.

The Athletic обаче добавя, че клубовете в Саудитска Арабия ще продължат да се интересуват от трансфер на Салах в бъдеще.

