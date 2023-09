Милан избра проект за новия си стадион

От Милан са направили важна стъпка за изграждането на новия си стадион, пише “Гадзета дело спорт”. Клубът е избрал предложения проект на Studio Manica, който е бил избран измежду кандидатурите на още 12 архитектурни фирми.

“Горди сме, че бяхме избрани да създадем дизайна на новия стадион. Ще работим, за да се уверим, че крайният резултат на проекта е достоен за този изключителен клуб, за града и за всички фенове по света”, коментираха от Studio Manica пред изданието.

Стадионът ще бъде изграден в миланското предградие Сан Донато, като ще бъде използван само от Милан, за разлика от сегашната подялба на “Джузепе Меаца” с Интер. Строителната работа ще започне в края на 2025-а, докато откриването на новото съоръжение е планирано за 2028-а или 2029-а. То ще бъде с капацитет за 70 хиляди зрители, а етажите с местата ще са два вместо три. До стадиона ще има клубен магазин и музей с големина 300 квадратни метра. Над трибуните ще бъдат поставени и два мегаекрана, които ще бъдат най-големите в Италия. Пред главния вход ще има широк площад, на който отборът да празнува своите успехи пред феновете. По целия периметър на площада ще има ресторанти, барове и клубове.

Както е известно, предишният избран проект беше на Populous и щеше да бъде в сътрудничество с Интер отново в квартала “Сан Сиро”. Той обаче беше блокиран от градските власти.

This is excellent news if true.



Manica designed The Las Vegas Raiders’ new stadium “Allegiant Stadium”.



They also designed Golden State Warriors new arena “Chase Center”, one of the best in the entire NBA. https://t.co/1sENg9SZbF pic.twitter.com/V1lLrqv04M