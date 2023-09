Левандовски: Рекордите вече не са основната ми цел, а да се наслаждавам на футбола

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски сподели, че се намира на етап от кариерата си, в който много повече се вълнува от постиженията на отбора, отколкото от индивидуалните отличия.

“Най-важното е да запазиш спомени, да съхраниш в паметта си всеки момент, всяка победа. Много се е изговорило за головете ми, особено след като подобрих рекорда на Герд Мюлер. Но рекордите вече не са основната ми цел. Стремя се да се наслаждавам на футбола. Може би ми остават две или три години от кариерата. Не ме разбирайте погрешно: още съм гладен за голове и победи. Но вече не се стремя към успеха на всяка цена”, заяви Левандовски.

Той призна, че в Барселона играта му се е променила.

“Преди това се чувствах като машина, а тук отново се усещам като човек. Имам договор за две години, с опция за още една. Саудитска Арабия? Дори не ми е минавало през ума да играя там. Щастлив съм в Барселона, както и семейството ми. Преди пандемията обмислях варианта да премина в клуб от МЛС, но след това се отказах от тази идея. След Барса ми е трудно да си представя подобен трансфер”, добави полякът.

🇵🇱🗣️ Lewandowski: “I am not a machine or an animal, I am a human being.” pic.twitter.com/NiIvcZaj9O