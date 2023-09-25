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Левски - ЦСКА е под №37 най-лютите дербита в света

25 Септември, 2023 18:20 305 0

Левски - ЦСКА е под №37 най-лютите дербита в света

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Важно условие в класацията е, че отборите може и да не са от един град

Левски - ЦСКА е под №37 най-лютите дербита в света - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Родното футболно дерби Левски - ЦСКА бе наредено под №37 в световен мащаб в класация на авторитетното футболно списание Four Four Two.

Медията подреди най-значимите футболни сблъсъци, а първото място бе отредено за Бока Хуниорс - Ривър Плейт в Аржентина.

Важно условие в класацията е, че отборите може и да не са от един град. Другото е, че всеки отбор може да участва само веднъж, дори да има повече от едно голямо съперничество.

50-те най-добри дербита в света според Four Four Two:

50. Шефилд Юнайтед - Шефилд Уензди (Англия)
49. Блуминг - Ориенте Петролеро (Боливия)
48. Портланд Тимбърс - Сиатъл Саундърс (САЩ)
47. Лион - Сент Етиен (Франция)
46. Нюелс Олд Бойс - Росарио Сентрал (Аржентина)
45. Атлетик Билбао - Реал Сосиедад (Испания)
44. Евертън - Сантяго Уондърърс (Чили)
43. ФК Сеул - Сувон Блууингс (Южна Корея)
42. Баия - Витория (Бразилия)
41. Динамо Москва - Спартак Москва (Русия)
40. Америка - Депортиво Кали (Колумбия)
39. Хамбург - Санкт Паули (Германия)
38. Алианца Лима - Университарио (Перу)

37. ЦСКА - Левски (България)

36. Серо Портено - Олимпия (Парагвай)
35. Гленторан - Линфийлд (Северна Ирландия)
34. Барселона - Емелек (Еквадор)
33. Естеглал - Персеполис (Иран)
32. Динамо Букурещ - ФКСБ (Румъния)
31. Кайзер Чийфс - Орландо Пайрътс (Южна Африка)
30. Дженоа - Сампдория (Италия)
29. Коло-Коло - Универсидад де Чили (Чили)
28. Бенфика - Спортинг (Португалия)
27. Хайдук Сплит - Динамо Загреб (Хърватия)
26. Раджа - Видад (Мароко)
25. Реал Бетис - ФК Севиля (Испания)
24. Нюкасъл Юнайтед - Съндърланд (Англия)
23. Коринтианс - Палмейрас (Бразилия)
22. Партизан Белград - Цървена звезда Белград (Сърбия)
21. Източен Бенгал - Мохун Баган (Индия)
20. Арсенал - Тотнъм Хотспър (Англия)
19. Олимпиакос - Панатинайкос (Гърция)
18. Фламенго - Флуминензе (Бразилия)
17. ФК Велес - ХСК Зрински (Босна и Херцеговина)
16. Аякс - Фейенорд (Холандия)
15. Индепендиенте - Расинг Клуб (Аржентина)
14. Портсмут - Саутхемптън (Англия)
13. Милан - Интер Милано (Италия)
12. Чивас Гуадалахара - Клуб Америка (Мексико)
11. Марсилия - Пари Сен Жермен (Франция)
10. Ал Ахли - Замалек (Египет)
9. Борусия Дортмунд - Шалке ( Германия)
8. Гремио - Интернасионал (Бразилия)
7. Ливърпул - Манчестър Юнайтед (Англия)
6. Фенербахче - Галатасарай (Турция)
5. Лацио - Рома (Италия)
4. Насионал - Пенярол (Уругвай)
3. Селтик - Рейнджърс ( Шотландия)
2. ФК Барселона - Реал Мадрид (Испания)
1. Бока Хуниорс - Ривър Плейт (Аржентина)


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