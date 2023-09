Левски - ЦСКА е под №37 най-лютите дербита в света

Родното футболно дерби Левски - ЦСКА бе наредено под №37 в световен мащаб в класация на авторитетното футболно списание Four Four Two.

Медията подреди най-значимите футболни сблъсъци, а първото място бе отредено за Бока Хуниорс - Ривър Плейт в Аржентина.

Важно условие в класацията е, че отборите може и да не са от един град. Другото е, че всеки отбор може да участва само веднъж, дори да има повече от едно голямо съперничество.

50-те най-добри дербита в света според Four Four Two:

50. Шефилд Юнайтед - Шефилд Уензди (Англия)

49. Блуминг - Ориенте Петролеро (Боливия)

48. Портланд Тимбърс - Сиатъл Саундърс (САЩ)

47. Лион - Сент Етиен (Франция)

46. Нюелс Олд Бойс - Росарио Сентрал (Аржентина)

45. Атлетик Билбао - Реал Сосиедад (Испания)

44. Евертън - Сантяго Уондърърс (Чили)

43. ФК Сеул - Сувон Блууингс (Южна Корея)

42. Баия - Витория (Бразилия)

41. Динамо Москва - Спартак Москва (Русия)

40. Америка - Депортиво Кали (Колумбия)

39. Хамбург - Санкт Паули (Германия)

38. Алианца Лима - Университарио (Перу)

37. ЦСКА - Левски (България)

36. Серо Портено - Олимпия (Парагвай)

35. Гленторан - Линфийлд (Северна Ирландия)

34. Барселона - Емелек (Еквадор)

33. Естеглал - Персеполис (Иран)

32. Динамо Букурещ - ФКСБ (Румъния)

31. Кайзер Чийфс - Орландо Пайрътс (Южна Африка)

30. Дженоа - Сампдория (Италия)

29. Коло-Коло - Универсидад де Чили (Чили)

28. Бенфика - Спортинг (Португалия)

27. Хайдук Сплит - Динамо Загреб (Хърватия)

26. Раджа - Видад (Мароко)

25. Реал Бетис - ФК Севиля (Испания)

24. Нюкасъл Юнайтед - Съндърланд (Англия)

23. Коринтианс - Палмейрас (Бразилия)

22. Партизан Белград - Цървена звезда Белград (Сърбия)

21. Източен Бенгал - Мохун Баган (Индия)

20. Арсенал - Тотнъм Хотспър (Англия)

19. Олимпиакос - Панатинайкос (Гърция)

18. Фламенго - Флуминензе (Бразилия)

17. ФК Велес - ХСК Зрински (Босна и Херцеговина)

16. Аякс - Фейенорд (Холандия)

15. Индепендиенте - Расинг Клуб (Аржентина)

14. Портсмут - Саутхемптън (Англия)

13. Милан - Интер Милано (Италия)

12. Чивас Гуадалахара - Клуб Америка (Мексико)

11. Марсилия - Пари Сен Жермен (Франция)

10. Ал Ахли - Замалек (Египет)

9. Борусия Дортмунд - Шалке ( Германия)

8. Гремио - Интернасионал (Бразилия)

7. Ливърпул - Манчестър Юнайтед (Англия)

6. Фенербахче - Галатасарай (Турция)

5. Лацио - Рома (Италия)

4. Насионал - Пенярол (Уругвай)

3. Селтик - Рейнджърс ( Шотландия)

2. ФК Барселона - Реал Мадрид (Испания)

1. Бока Хуниорс - Ривър Плейт (Аржентина)