Филип Кръстев с гол при разгром на Лос Анджелис

Българският национал Филип Кръстев се разписа за Лос Анджелис при успеха с 5:1 над Минесота Юнайтед в МЛС. Българинът се появи от резервната скамейка в 63-тата минута и само четири по-късно отбеляза последното попадение в мача. Това бе негов втори гол с екипа на американския отбор, след като преди това се разписа в дебюта си срещу Реал Солт Лейк за Купата на Лигите.

Гостите първи откриха резултата чрез Хасани Дотсън в 4-тата минута, но още до края на първото полувреме Лос Анджелис обърна нещата в своя полза с хеттрик на Денис Буанга в 6-ата, 36-ата и 45-ата минута.

