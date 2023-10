Още поне 10 играчи в Серия "А" са замесени в скандала със залозите в Италия

Скандалът около италианските футболисти, залагали в нелицензирани сайтове за хазарт, придобива все по-големи размери с всеки изминал ден.

Засега е ясно, че разследвания по това обвинение се водят срещу трима от най-известните млади италиански играчи - Николо Фаджоли, Николо Дзаниоло и Сандро Тонали. Според “Ла Република” обаче те не са единствените местни футболисти, които са замесени в този случай. Вестникът твърди, че още поне 10 играчи от Серия "А" са правили залози в незаконни хазартни сайтове, като един от тях, освен Фаджоли, е от Ювентус.

La Repubblica: 'At least 10 more players involved in betting case'https://t.co/LWVRiWwYeT