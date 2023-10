Мбапе задмина легендата Платини, а е само на 24 години

С двете си попадения срещу Нидерландия снощи Килиан Мбапе задмина легендата Мишел Платини във вечната класация на голмайсторите за "петлите". Нападателят на ПСЖ обаче все още изостава от трима играчи по този показател.

Пред него са Антоан Гризман (44 гола), Тиери Анри (51) и Оливие Жиру (54), като всеки от тях има поне 51 мача повече от Килиан, който има в актива си 42 попадения за Франция.

Гризман и Жиру все още играят за националния отбор, но със сигурност на 24-годишния Мбапе му предстоят много повече мачове за Франция. Жиру вече е на 37 г., а Гризман е на 32.

France's all-time leading goalscorers:



🥇 Olivier Giroud - 54

🥈 Thierry Henry - 51

🥉 Antoine Griezmann - 44



4⃣ Michel Platini - 41

4⃣ Kylian Mbappe - 41 🆕



Kylian Mbappe also has 54 fewer appearances than Olivier Giroud...



🤯