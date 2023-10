Новият селекционер на Германия - Юлиан Нагелсман, повтори постижение на почти 100 години при победата над САЩ с 3:1 в контролна среща. Това беше дебют на 35-годишния специалист начело на Бундестима, а възпитаниците му трябваше да правят обрат, за да стигнат до успеха.

Така Нагелсман се превърна в едва втория селекционер на Германия, който постига победа след обрат в първия си двубой начело на Маншафта.

Първият е Ото Нерц през далечната 1926 година. Тогава воденият от него отбор побеждава Нидерландия с 4:3, след като изостава в резултата. Нерц е селекционер на Германия в продължение на 10 години от 1926 до 1936 година.

