Гарет Бейл се завръща в Тотнъм!

Гарет Бейл ще се завърне в Тотнъм като специален гост на "шпорите" за мача с Челси във Висшата лига. Двубоят е в понеделник, 6-и ноември, от 22:00 часа.

Бившият футболист не само ще наблюдава срещата от трибуните на "Тотнъм Хотспърс Стейдиъм", а ще бъде и на терена. Уелсецът ще говори пред феновете за любимите си спомени като футболист на Тотнъм.

Бейл има 236 мача с екипа на лондончани в два периода в клуба. На името си има 71 гола и 58 асистенции.

