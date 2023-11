Легендата на Манчестър Юнайтед и световния футбол сър Боби Чарлтън бе изпратен в последния си път днес в Манчестър. Процесията започна със събирането на огромно множество от хора на “Олд Трафорд” около статуята на “троицата”, съставена именно от Чарлтън, Джордж Бест и Денис Лоу, след което траурната процесия с ковчега се отправи към катедралата в центъра на града, където бе отслужена възпоменателната служба. Боби Чарлтън почина на 21 откромври на 86-годишна възраст.

Ole Gunnar Solskjær and Michael Carrick arrive at Manchester Cathedral for Sir Bobby Charlton’s funeral. #MUFC [@TyMarshall_MEN] pic.twitter.com/jGDgg7H4s1