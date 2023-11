Байерн Мюнхен иска Килиан Мбапе като свободен агент

Ръководството на Байерн Мюнхен следи отблизо ситуацията с Килиан Мбапе и възможността да напусне Пари Сен Жермен след края на сезона. Баварците са в готовност да подпишат с играча в края на идния юни като свободен агент, когато изтича договорът му с френските шампиони, предава Sport1.

Според източника ръководството на германския хегемон не смята подписа на френската звезда като нещо напълно невъзможно и е в готовност да се свърже с неговите представители, когато настъпи правилният момент. Основната трудност, с която отборът от Мюнхен може да се сблъска са високите параметри на заплатата, която би очаквал да взима световния шампион от Мондиал 2018 във Франция.

През този сезон Мбапе изигра 15 мача за Пари Сен Жермен във всички турнири, в които отбеляза 15 гола и направи една асистенция, като в началото на кампанията предизвика скандал около отказа да преподпише предварително с парижани. Тогава клубното ръководство заподозря, че Мбапе е влязъл в тайни преговори с Реал Мадрид да саботира преговорите за нов договор с настоящия си клуб и в началото на следващия сезон да се присъедини към “белия балет” като свободен агент.

Приблизителната цена на френския футболист според портала Transfermarkt е 180 млн евро.

