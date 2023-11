Фен отнесе здрав бой заради Мохамед Салах (ВИДЕО)

Египет победи с 2:0 Сиера Леоне в мач от световните квалификации в зона Африка. Срещата се игра в Либерия, но беше белязана с инцидент, който можеше да я помрачи.

В края на мача фенове нахлуха на терена, а целта им беше един от любимците им - Мохамед Салах. В социалните мрежи се появи видео, в което се вижда как запалянко отнася здрав бой от охранителите.

Подобни инциденти не са новост в африканския футбол, който често има проблеми с организацията на мачовете, особено в региона на Централна Африка.

Световната квалификация се игра в Либерия, тъй като нито един стадион в Сиера Леоне не отговаря на изискванията за международни двубои.

🎥| Liverpool’s Mohamed Salah almost gets attacked by opposition fans who ran into the pitch during the match, Sierra Leone vs Egypt. 😦 pic.twitter.com/i1FMDygZ51