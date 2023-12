Барселона може да освободи Левандовски заради странна клауза в договора

Испанският шампион Барселона може да освободи голмайстора си Роберт Левандовски благодарение на странна клауза в договора му. 35-годишният полски нападател се присъедини към каталунците от Байерн Мюнхен през лятото на 2022-а година, подписвайки четиригодишен договор.

В дебютния си сезон за испанския гранд той записа 33 гола в 46 мача, плюс още осем в 16 досега през тази кампания. Diario Sport обаче твърди, че Барса има опцията да прекрати договора на Левандовски една година по-рано в края на сезон 2024/2025. Това обаче ще зависи от представянето на бившия играч на Байерн през третия му сезон на „Камп Ноу“.

Твърди се, че на клуба ще бъде позволено да задейства необичайната клауза, ако Левандовски не играе в поне 55 процента от мачовете на Барселона през следващата кампания, няма значение дали като титуляр или е изиграл поне 45 минути.

Заплата на Левандовски се променя във всяка една от четирите години от договора му. Но, ако ситръгне като свободен агент, през лятото на 2025-а година, когато нападателят ще бъде на 37 години, ще спести на клуба около 22,3 милиона паунда.

Барса продължава да се бори с огромни дългове и непрекъснато търси начини да намали разходите си. Така че опцията да се освободи от застаряващия Левандовски по-рано, ако вече не е с основна роля на терена, може да бъде привлекателна.

