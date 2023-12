Спортът по ТВ в петък (8 декември)

05.00 НХЛ, "Ню Орлиънс" - "Детройт" МАХ Спорт 2

09.30 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

10.45 Фигурно пързаляне: Гран При в Пекин, волна програма, спортни двойки Евроспорт 2

11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сент Мориц, супер Г, жени Евроспорт 1

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

12.15 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, спринт, мъже Евроспорт 2

13.30 Волейбол, "Халкбанк" - "Сада Крузейро" МАХ Спорт 1

13.55 Фигурно пързаляне: Гран При в Пекин, кратка програма, жени Евроспорт 1

13.55 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал Торан, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2

14.30 Бокс ONE, бойна вечер от Тайланд Диема спорт 3

14.45 Снукър: Shoot Out, втори кръг Евроспорт 1

15.10 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, спринт, жени Евроспорт 2

16.40 Ски скокове: Световна купа в Клингентал, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

17.00 "Ал Таи" - "Ал Хилал" МАХ Спорт 4

17.00 Волейбол, "Ахмедабад" - "Перуджа" МАХ Спорт 1

18.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

19.30 "Хановер" - "Карлсруе" Диема спорт 3

19.30 "Веен" - "Айнтахт" (Брауншвайг) Нова спорт

19.30 Волейбол, "Хебър" - "Нефтохимик" МАХ Спорт 2

20.00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл“, втори ден Евроспорт 2

20.45 Снукър: Shoot Out, втори кръг Евроспорт 1

21.30 "Хофенхайм" - "Бохум" Диема спорт 3

21.30 Волейбол, "Таранто" - "Пиаченца" МАХ Спорт 1

21.45 "Ювентус" - "Наполи" МАХ Спорт 3

22.00 "Хетафе" - "Валенсия" МАХ Спорт 4

22.00 "Ковънтри" - "Бирмингам" Диема спорт 2

22.00 "Монпелие" - "Ланс" Диема спорт

