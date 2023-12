Лудогорец вади 800 000 евро за защитник от Косово

Лудогорец е изпратил оферта в размер на 800 000 евро за централния защитник на Балкани - Лумбард Делова. Това би го превърнало в най-скъпия футболист в историята на Косово, твърдят местните медии, предава sportal.bg.

Разградчани обаче ще имат сериозна конкуренция за подписа на играча. Ню Йорк Сити също проявява интерес към Делова, като американският клуб е предложил близо един милион евро за правата на бранителя.

24-годишният защитник взе участие и в двата мача между Лудогорец и Балкани в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Вероятно именно тогава "орлите" са останали впечатлени от изявите му, въпреки че в реванша българският шампион разби косоварите с 4:0. Делова има и 7 двубоя за националния отбор на Косово.



