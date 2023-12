Жозе Моуриньо обясни лошото си отношение към свой играч

Треньорът на Рома Жозе Моуриньо привлече вниманието, след като направи двойна смяна на полузащитника Ренато Санчес при загубата от Болоня с 0:2. Португалецът влезе в игра на почивката при 0:1, но след 20-ина минути игра бе сменен, след като не успя да внесе очакваната промяна в играта на Рома. Специалния после дори не погледна състезателя.

"Мислех, че ако ако гласувам доверие на Реното в този труден момент, ще му помогна да излезе от летаргията - заяви Моуриньо. - Той има психологически проблеми и много страхове заради много контузии в миналото. Работи с ниска интензивност във всичко, което правим. Той се подобрява по обем и натоварване, но никога по интензивност. В последния мач срещу Шериф му дадох 60 минути, а срещу Болоня го пуснах, за да повиши динамиката в играта ни. Но тогава осъзнах, че съм направил грешка, защото той не беше готов да направи този скок в такава интензивна обстановка. Съжалявам... Последният път, когато направих това на играч преди Ренато, беше Матич и ужасно съжалявам за това, но днес не можах да оставя отбора с играч, който беше отчаян. Трябваше да взема това решение".

Португалецът оправда поражението от Болоня с липсата на двете звезди Пауло Дибала и Ромелу Лукаку. Дибала лекува поредна контузия, а Лукаку беше наказан заради червен картон в миналия кръг.

"Без Дибала няма класа, а без Ромелу ни липсва физика. Знаех, че ще е трудно без тях. Имахме големи физически затруднения. Болоня има играчи с умения и интензивност, ние не" каза още Моуриньо.

🚨| Renato Sanches shocked after he is subbed off after just 18 minutes on the field.

pic.twitter.com/S4En5IPZhh