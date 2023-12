Ето как футболните звезди отпразнуваха Коледа: Холанд като Дядо Коледа и Де Бройне в „Сам вкъщи“..

Редица футболни звезди решиха да споделят с последователите си в социалните мрежи публикации, с които показаха своите коледни празненства.

Ерлинг Холанд определено беше сред футболистите, привлекли най-голямо внимание със своята коледна снимка. Голмайсторът на Манчестър Сити е използвал програма с изкуствен интелект, която го е изобразила като Дядо Коледа, който държи трофея на Шампионската лига и официалната топка на турнира.

Междувременно, в социалните мрежи се завъртя видео на съотборника на Холанд в Сити Кевин Де Бройне. В забавния клип плеймейкърът пресъздава някои от най-култовите сцени от първите две части на емблематичната за Коледа филмова поредица „Сам вкъщи“. За целта халфът влиза в ролята на главния герой и негов адаш – Кевин.

Since it’s Christmas enjoy this video of Kevin De Bruyne re-enacting Home Alone scenes 😂😂 pic.twitter.com/i6N38qkEnm

Част от играчите на лидера в Премиър лийг Арсенал – Габриел Жезус, Седрик Соареш, Фабио Виейра и Габриел Магаляеш, качиха празнични снимки, на които са застанали със своите семейства пред коледните си елхи.

Gooners celebrating Christmas ❤️#Arsenal #AFC pic.twitter.com/TKvJhznvEB

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах също реши да отбележи празника, като показа своята елха, но също така напомни за страдащите семейства в ивицата Газа заради войната в Близкия изток.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST

Що се отнася до звездите от Ла Лига, халфът на Реал Мадрид Тони Кроос публикува снимки със своя дядо, който е облечен с коледен пуловер именно на „Кралския клуб“. Съотборникът му Федерико Валверде пък качи снимки пред елхата заедно със съпругата си и техните деца.

Роберт Левандовски и Гави от Барселона също са избрали да прекарат празника със своите семейства, както се вижда от качените от тях снимки.

Merry Christmas from Gavi and his family. pic.twitter.com/Lxacd0axM4

Вратарят на Ювентус Войчех Шчесни и нападателят на Милан Оливие Жиру също бяха сред тези, които публикуваха коледни снимки с най-близките си хора.

От Рома споделиха видео как наставникът Жозе Моуриньо, неговият треньорски щаб и други служители на клуба са се включили в благотворителна кампания за раздаване на подаръци на нуждаещи се.

🤝 Dipendenti, José Mourinho, staff tecnico e partner



🎄 Insieme per aiutare le famiglie bisognose del quartiere La Rustica 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/AHJZawe4Lb

Бразилската звезда на Ал-Хилал Неймар качи серия от снимки как се наслаждава на празничните дни в компанията на своите роднини.

От Байерн (Мюнхен) се постараха сами да покажат как техните футболисти Конрад Лаймер, Мануел Нойер, Ерик-Максим Чупо Мотинг и Джамал Мусиала са посрещнали Коледа. Междувременно, Amazon Prime завъртя любопитна реклама как новата звезда на баварците Хари Кейн този път ще гледа мачовете от Боксинг дей в Премиър лийг само по телевизията.

Smile and say 'Christmas!' 📸



Here's how our boys have been spending the holidays 🤗#MiaSanMia pic.twitter.com/qK251SsiQX

Нападателят на Галатасарай Мауро Икарди пък качи семейни празнични снимки, на които се вижда как половинката му Уанда Нара е съпричастна с него заради насиненото му око от вчерашното дерби срещу Фенербахче.

Легендарният вратар на Ювентус Джанлуиджи Буфон реши да покаже голямата коледна маса, на която е заедно със своите близки.

Tavola degli adulti di Natale, dopo la scorpacciata!!! 🎄❤️#BuonNatale pic.twitter.com/zMnQdfTsWa

Колоритният някогашен защитник на Манчестър Юнайтед Патрис Евра напомни за себе си с видео от Малдивите, на което танцува облечен като Дядо Коледа.

Феномена Роналдо също не пропусна да се включи със своя коледна снимка, на която е със своите близки пред елхата.

Друга бразилска легенда – Кака, прекара Коледа в компанията на своята любима Каролин Селико и на техните роднини и приятели.