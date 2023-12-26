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Спортът по ТВ във вторник (26 декември)

26 Декември, 2023 08:15 516 1

Спортът по ТВ във вторник (26 декември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (26 декември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.30 НБА, "Финикс" - "Далас" Диема спорт 2
10.00 Бокс, събитие от Токио Диема спорт 3
14.30 "Нюкасъл" - "Нотингам" Диема спорт 2
14.30 "Престън" - "Лийдс" Нова спорт
14.30 Колокрос: Световна купа в Гавере, жени Евроспорт 1
16.00 "Дънди" - "Селтик" Ринг
16.00 "Бреша" - "Парма" Диема спорт
16.00 Колокрос: Световна купа в Гавере, мъже Евроспорт 1
16.30 Волейбол, "Лубе" - "Верона" МАХ Спорт 2
17.00 "Борнемут" - "Фулъм" Диема спорт 2
17.00 "Шефийлд Юнайтед" - "Лутън" Диема спорт 3
17.00 "Родъръм" - "Мизълзбро" Нова спорт
19.15 "Бирмингам" - "Стоук" Диема спорт
19.30 "Бърнли" - "Ливърпул" Диема спорт 2
20.00 "Ал Итихад" - "Ал Насър" МАХ Спорт 1
20.30 Баскетбол, "Бург ан Брес" - "Гран Канария" МАХ Спорт 2
21.30 "Сампдория" - "Бари" Нова спорт
21.45 "Ипсуич" - "Лестър" Диема спорт
21.45 Баскетбол, "Париж" - "Лондон Лайънс" МАХ Спорт 3
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила" Диема спорт 2


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  • 1 Налудник

    1 1 Отговор
    И никъде една дума за изчервена, взривена, с нажежени страсти мрежа от някоя инстаграмска силиконова шаврантия... язък.

    08:30 26.12.2023

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