Спортът по ТВ във вторник (26 декември)

В детската онкохематология в ИСУЛ има сериозен недостиг на сестри. Работи се с екип от 6 медсестри, трябват поне още 4

За отдадеността да работиш с деца с онкохематологични заболявания се разказва в поредния епизод на подкаста на БНР "В центъра на системата". ...