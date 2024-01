Джуд Белингам с мил жест (ВИДЕО)

Джуд Белингам остана на резервната скамейка за победата на Реал Мадрид срещу Арандина с 3:1 за Купата на краля.

Английският национал обаче отново попадна в центъра на внимание, този път заради мил жест към едно от децата, които гонеха топките. Срещата бе играна на стадиона на четвъртодивизионния тим, а едно от децата със сигурност ще я помни завинаги.

Докато седеше на пейката, Джуд Белингам се затопляше с одеяло на Реал Мадрид. Той веднага се раздели с одеялото, когато забеляза, че на въпросното момче му е студено. Белингам стана и загърна щастливия малчуган, а видеото обиколи социалните мрежи.

Jude Bellingham giving a ball-boy his blanket because he was cold. 🤍 pic.twitter.com/g1F8TuAUWN