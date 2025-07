Феновете на Арсенал изразиха недоволство към Микел Артета с провокативни графити край "Емиратс"

Вълна от напрежение заля северната част на Лондон, след като около стадион "Емиратс" се появиха графити с категоричния надпис "Arteta Out".

Този акт на протест ясно показва, че част от феновете на Арсенал губят търпение към мениджъра Микел Артета. Според информация, разпространена от авторитетното издание Mirror, надписите са били изрисувани върху арт инсталация, посветена на историята на "топчиите".

Въпреки че испанският специалист донесе ФА Къп през 2020 година, липсата на успехи във Висшата лига и Шампионската лига продължава да разочарова запалянковците. През последния сезон Арсенал отново остана на второ място, изоставайки с цели 10 точки зад шампиона Ливърпул – трета поредна година без титла. Разочарованието сред част от привържениците се засилва и от пасивността на клуба на трансферния пазар.

Въпреки че се очаква Нони Мадуеке да пристигне от Челси, Арсенал все още не е подсилил атаката си с нов централен нападател. Преговорите със Спортинг Лисабон за Виктор Тьокереш буксуват, а липсата на прогрес поражда още повече въпроси и критики.

Любопитен факт е, че някои фенове дори подозират, че провокативните надписи може да са дело на привърженици на конкурентни клубове, целящи да разклатят атмосферата около "Емиратс".

В същото време онлайн петиция срещу евентуалното привличане на Мадуеке вече е събрала над 4000 подписа, макар че шансовете тя да промени трансферната политика на клуба изглеждат минимални.

Арсенал под ръководството на Артета започна предсезонната си подготовка. Първият приятелски мач ще бъде срещу Милан на 23 юли на Националния стадион в Сингапур.

