Самолетна драма за играч на Лудогорец и Гамбия: Всички можехме да умрем!

Гамбийският национален отбор, част от който е защитникът на Лудогорец – Сонко Сундберг, преживя самолетна драма по пътя към Кот Д`Ивоар за Купата на африканските нации. Турнирът стартира в събота.

Част от състава на „скорпионите“ са още бившият нападател на ЦСКА Али Соу и вратарят на Локомотив София Бабукар Гайе.

Изданието Nieuwsblad съобщава, че самолетът е трябвало да се обърне и да направи аварийно кацане след само 20 минути във въздуха. Причината е липса на кислород.

"Всички можехме да умрем", разказва селекционерът Том Сейнтфиет.

"Почти получихме отравяне с въглероден окис. След девет минути пилотът реши да обърне полета. Всички заспахме. Някои играчи трудно се събудиха. Още половин час и всички щяхме да сме мъртви", продължи притесненият специалист.

