Във Франция: Мбапе напуска ПСЖ и отива в Мадрид!

Килиан Мбапе - голямата звезда на ПСЖ, е взел окончателно решение да напусне парижани и да премине в Реал Мадрид. Това трянва да се случи след края на настоящия сезон, пише Le Parisien. Сумата по договора на Мбапе с Реал може да се окаже най-голямата в историята на клуба, гласи още информацията на френската медия. Очаква се Мбапе скоро да обяви публично решението си.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé is joining Real Madrid. @le_Parisien #rmalive pic.twitter.com/y7Raqmi1DR

— Madrid Zone (@theMadridZone) February 3, 2024

На 12 юни вестник „Екип“ съобщи, че Мбапе е отказал удължаване на договора с ПСЖ и ще стане свободен агент през юни 2024-а година. Споразумението на нападателя с ПСЖ, което изтича в края на сезон 2023/2024, включва опция за удължаването му с още един сезон. На следващия ден Мбапе каза пред АФП, че не е обсъждал удължаване на договора си с ръководството на ПСЖ. По-късно футболистът отбеляза в социалните мрежи, че възнамерява да прекара настоящия сезон като част от френския клуб.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

➡️ https://t.co/bqbS5s7egd pic.twitter.com/3cWDYkUe0A

— Le Parisien (@le_Parisien) February 3, 2024

25-годишният Мбапе играе за ПСЖ от 2018-а година, а като част от отбора стана петкратен шампион на Франция и трикратен носител на купата на страната. Заедно с националния отбор на Франция Мбапе спечели Световното първенство през 2018-а година в Русия и спечели сребърен медал на Световното първенство през 2022-а година в Катар, където стана голмайстор с осем гола. През 2021-а година като част от националния отбор нападателят спечели Лигата на нациите.