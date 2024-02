Цял стадион освирка Дейвид Бекъм заради Меси (ВИДЕО)

Дейвид Бекъм бе освиркан от целия стадион в Хонконг, където Интер Маями проведе една от предсезонните си контроли.

"Чаплите" играха срещу сборен отбор на Хонконг, но местните фенове бяха бесни, тъй като не видяха в игра голямата звезда на американците Лионел Меси.

Преди това Маями игра два приятелски мача в Саудитска Арабия, а на 7 февруари ще се срещне с японския Висел Кобе.

Интер победи 11-орката на Хонконг с 4:1 пред 40 хиляди зрители, но Меси и Луис Суарес останаха на пейката.

Собственикът на Интер Дейвид Бекъм бе освиркан от целия стадион, когато излезе на терена, за да благодари на феновете.

Те обаче не бяха доволни от видяното и в продължение на около две минути не спряха да го освиркват.

#NOW: David Beckham gets booed at the Hong Kong Stadium. pic.twitter.com/xbkt1BfbOf