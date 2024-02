ПСЖ вече подготвя своя резервен план без Килиан Мбапе

Ръководството на ПСЖ подготвя своя резервен план без Килиан Мбапе. Парижани са започнали да се готвят още от декември миналата година, в случай че нападателят реши да не удължи договора си и да напусне като свободен агент след края на сезона.

Вече стана ясно, че Мбапе е уведомил шефовете на френския клуб, че ще си тръгне.

От ПСЖ обаче планират да направят три големи трансфера през лятото. На "Парк де Пренс" ще привлекат топ футболист в атака, който да замени Мбапе. Счита се, че най-желан е Виктор Осимен от Наполи. Нигериецът вече загатна, че е взел решение да напусне Неапол след края на сезона.

Френският клуб ще привлече още вътрешен полузащитник и млад централен защитник. Опция за халф е Бернардо Силва от Манчестър Сити. За бранител се спекулира с Матайс де Лихт от Байерн или Лени Йоро от Лил.

