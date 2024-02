Пауло Дибала говори за разликите между Меси и Роналдо, за Моуриньо и Алегри

Пауло Дибала даде пространно интервю за “Ал Араби Ал Джадийд”, в което говори за бъдещето си в Рома, взаимоотношенията си с Жозе Моуриньо и разликите между Лионел Меси и Кристиано Роналдо. 30-годишният аржентинец продължава да е важна фигура за римляните и има 15 гола този сезон. Проблемите му с контузии обаче също продължават. Дибала има договор с “вълците” до юни 2025 г., но започнаха спекулации за бъдещето ми в един труден сезон за Рома, който доведе до уволнението на Моуриньо и смяната му с Даниеле Де Роси.

Относно Де Роси той заяви: “Той беше икона за Рома като играч и сега е напълно отдаден в новата си роля. Започва да налага идеите си и е вълнуващо да се работи с него. Искам да дам най-доброто, на което съм способен, за този отбор и за феновете, които ме посрещнаха по невероятен начин. Искам да постигнем добри резултати и да се класираме за Шампионската лига. В момента бъдещето ми е следващият мач. ще видим какво ще се случи, но играя за Рома и се виждам в Рома”.

Дибала се изказа ласкаво и за вече бившия си треньор Моуриньо: “Да работя с Моуриньо беше вълнуващо и в този период аз израснах много. Говорим за треньор, който е постигнал много в кариерата си. Той ми помогна да се развия като играч. Сигурен съм, че той ще продължи в топ отбор”.

Дълги години в Ювентус аржентинецът работи с Масимилиано Алегри и сподели, че той е бил важен фактор в развитието му: “Да бъда трениран от него беше фундаментално в кариерата ми на два пъти. Когато пристигнах в Ювентус от Палермо, бях много млад, а се присъединих към изключителни играчи като Буфон, Киелини и други шампиони като Тевес Игуаин и след това Кристиано Роналдо. Научих много от Алегри и съотборниците ми. Бяха прекрасни години, в които постигнах много. Вторият момент бях по-опитен и работихме различно, но при Алегри винаги има допълнителна стойност, винаги иска да печели”.

Пауло похвали развитието на футбола в Саудитска Арабия: “Растежът в първенството на Саудитска Арабия през последните две години е невероятен по отношение на играчите и клубовете, но също и по отношение на качеството на игра. Гледах няколко мача по телевизията и бях впечатлен от нивото и от страстта на феновете, тъй като стадионите постоянно са пълни. Много от моите аржентински съотборници играят там и те имат високо мнение за първенството”.

Дибала коментира и разликите в това да играеш с Лионел Меси и Кристиано Роналдо: “От Роналдо научих отдадеността към спорта, неговия подход постоянно да търси победата. Да играя с Лионел Меси обаче беше моя детска мечта. Меси е постоянно вдъхновение за тези, които имат щастието да го виждат на терена до себе си. Това е щастие, което никога няма да забравя - да споделя Световната купа с него.

Колкото до Кристиано Роналдо, той е шампион. Да играя с него беше прекрасно за мен, но и начин да се уча от неговото постоянно желание за победа и да се развиваш. Не съм изненадан, че се представя добре в Саудитска Арабия. Той, Меси и Игуаин са тримата ми любими съотборници”.

Попитан как иска да бъде запомнен, той отговори: “Като талантлив играч, който винаги се е раздавал на терена. Искам да бъда запомнен и като футболист, способен да вдъхнови следващите поколения чрез красотата на футбола. Искам да бъда пример с изявите си на терена и извън него”.