Арсенал, Челси и Ман Юнайтед в битка за голмайстора на Спортинг

Нападателят на Спортинг Лисабон Виктор Гьокерес вкара своя 31-и гол за сезона пред скаутите на Арсенал, Челси и Манчестър Юнайтед в четвъртък вечер. И трите отбора имат интерес да привлекат шведския национал през лятото, съобщава The Mirror.

Гьокереш има откупна клауза на стойност от 100 милиона евро в договора му със Спортинг, който е до лятото на 2025-а година. 25-годишният нападател пристигна в португалската столица от английския втородивизионен Ковънтри Сити преди началото на сезона.

Съобщава се, че скаути на Арсенал са наблюдавали няколко футболисти при победата на Спортинг с 2:1 над Бенфика в първия ½-финал от Купата на Португалия, включително 20-годишния централен защитник Усман Диоманде.

Но се смята, че Гьокерес е бил основният обект на интерес, тъй като мениджърът Микел Артета и спортният директор Еду планират искат на всяка цена да вземат нов нападател, когато трансферният прозорец отвори отново. Те обаче ще срещнат конкуренция от Челси и Манчестър Юнайтед, които също имат апетити към шведа.

