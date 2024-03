Лео Меси бие и после пие!

Осемкратният носител на "Златната топка" Лионел Меси купонясва в нощен клуб в компанията на съотборниците си в Интер (Маями) Жорди Алба и Луис Суарес. Триото се развихри на дансинга, ясно личи от кадрите, които бяха разпространени в социалните мрежи.

Меси и компания отпразнуваха рождения ден на половинката му Антонела. Лео също публикува снимки и видео от купона в нощен Маями.

Leo Messi knows how to play hard and party harder! pic.twitter.com/Vct0iNwxfJ