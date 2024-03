Гришо избухна в смях след изказване на Алкарас (ВИДЕО)

Карлос Алкарас заяви на пресконференция след поражението от Григор Димитров, че българинът го е накарал да се чувства като дете.

"Григор ме накара да се почувствам като 13-годишен. Беше лудост. Говорих си с моя екип и им казах, че не знам какво да правя. Не знаех нищо. Затова в момента съм разочарован", сподели испанецът.

Малко след това пред журналистите застана и Григор, който не знаеше какво е споделил Алкарас.

Журналист разказа на Димитров следното: "Интересно е, че казваш, че си с 12 години по-голям от него, защото той току-що заяви, че си го накарал да се чувства като 13-годишен".

Григор избухна в бурен смях и сподели:

"Това е страхотен коментар".

