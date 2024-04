Няма опасност за живота на защитника на Рома Еван Ндика. От клуба потвърдиха, че 24-годишният футболист, който колабира по време на мача с Удинезе, е в отлично настроение и се чувства добре.

Отборът е отишъл в болницата да посети играча. Все пак той ще остане за допълнително наблюдение.

Ндика колабира след 70 минути игра, след което двубоят между Удинезе и Рома бе прекратен при резултат 1:1.

The squad went to visit Ndicka at the hospital.



Evan is feeling better and is in good spirits. He will remain in the hospital for further observations.



