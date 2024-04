Ферари с нов генерален спорсор

Ферари официално обяви, че има нов генерален спонсор в лицето на технологичната компания Hewlett-Packard, известна повече просто като HP.

Контрактът между двете страни влиза в сила моментално и вече отборът от Формула 1 ще носи официалното име Scuderia Ferrari HP.

Логата на спорсора ще се бъдат по болидите, гащеризоните и екипите на Шарл Льоклер и Карлос Сайнц за Гран При на Маями следващата седмица.

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership.



