Фенове на футбола скочиха: Шампионската лига е уредена!

Фенове засипаха форумите и социалните мрежи с коментари след съдийския гаф на полуфиналния реванш от Шампионската лига между Реал (Мадрид) и Байерн. „Белият балет“ спечели с 2:1, но съдията отмени гол на Матайс де Лихт за баварците в 13-ата минута на добавеното време. Тогава страничният рефер вдигна засада, а главният арбитър Шимон Марциняк уважи преценката му и маркира нарушението на правилата. Заради това не се стигна до намесата на ВАР.

„Шампионската лига е уредена“, обяви един от потребителите на форума на британското издание „Сън“.

„Това не беше засада. Защо съдията вдигна флага си толкова бързо, когато има ВАР? Още едно издание на Шампионската лига, нагласено в полза на Реал (Мадрид)“, допълва друг.

„Въобще не съм сигурен, че беше засада. Съдията прекалено избърза. Трябваше да изчака, такива са правилата“, обяви в телевизионен ефир футболната легенда Пол Скоулс.

How can you convince someone that Bayern were leading 1 - 0 at the 87th minute!

Real Madrid 2-1 Bayern Munich#UCL#ChampionsLeague#ChampionLeague#RMAFCBpic.twitter.com/N53mShZopM