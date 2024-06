Ерик тен Хаг остава в Манчестър Юнайтед

Наставникът на Манечстър Юнайтед Ерик тен Хаг ще остане в клуба, твърди Дейвид Орнстийн, който бе от първите съобщили новината. Специалистът начело на "червените дяволи" е убедил ръководството, че заслужава да му бъде даден шанс и ще му бъде гласувано доверие.

54-годишният нидерландец ще се задържи на поста, тъй като игра два финала с Манчестър Юнайтед, а се смята, че контузиите в отбора са причината за някои слаби резултати и генерално колебливия сезон. Друг плюс на Тен Хаг се смята, че е развитието на младите играчи в лицето на Коби Мейно и Алехандро Гарначо.

Треньорът ще остане в Манчестър Юнайтед, а скоро ще започнат и преговорите за нов договор.

🚨 EXCLUSIVE: Erik ten Hag to stay as Manchester United manager. #MUFC end-of-season review culminated with decision to keep 54yo in position. After talks today Dutchman will remain at Old Trafford + hold negotiations over contract extension @TheAthleticFC https://t.co/tAzM2Ld378