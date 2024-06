САЩ и Бразилия въртят 1:1 преди началото на Копа Америка

Отборите на САЩ и Бразилия направиха равенство 1:1 на стадион “Къмпинг” в Орландо, щата Флорида в последен приятелски мач преди началото на Копа Америка.

И двете попадения паднаха през първото полувреме. Родриго изведе южноамериканците в 17-ата минута, а в 26-ата Кристиан Пулишич изравни след изпълнение на пряк свободен удар.

Тазгодишното издание на Копа Америка ще се застъпи с Евро 2024, като американският шампионат ще се проведе между 20-и юни (четвъртък) и 14-и юли (неделя), като ще видим ексклузивното участие на отборите от Северна Америка.

Бразилия е в една група с Коста Рика, Колумбия и Парагвай, а САЩ е в компанията на Боливия, Панама и Уругвай.

