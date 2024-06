Челси официално обяви бъдещ трансфер

От Челси официално обявиха бъдещия трансфер на дясното крило Ещевао Уилиан, който ще пристигне от Палмейрас през следващото лято. Смята се, че сумата по сделката между двата клуба е в размер на 34 млн. евро.

17-годишният бразилец вече има 23 мача с 4 гола и 2 асистенции за първия състав на Палмейрас въпреки крехката си възраст. Той е считан за един от най-големите местни таланти, като впечатлява със своите дрибъл и скорост. Освен това има 5 двубоя с 3 попадения и 3 асистенции за юношиския национален отбор на Бразилия до 17 години.

Ещевао ще стане поредният бразилски талант, който ще премине в Челси, откакто клубът е собственост на Тод Боели, след Андрей Сантос, Дейвид Вашингтон и Анжело Габриел.

