Новак Джокович отговори красноречиво дали ще играе на Уимбълдън (СНИМКА)

Новак Джокович отговори красноречиво дали ще участва в жребия за Уимбълдън в петък. Сърбинът изигра тренировъчен сет и половина срещу Яник Синер, като загуби първия сет, а във втория имаше лека преднина, като тренировката е продължила около 40 минути. Самият Джокович заяви преди няколко дни, че ще участва на Уимбълдън само ако има шанс да спечели турнира.

Сърбинът се е движил добре по корта срещу Синер само три седмици след като бе опериран заради разкъсан менискус. Английското издание добавя, че Джокович не е изглеждал да изпитва дискомфорт. След като е бил попитан от журналисти дали ще участва в жребия на Уимбълдън в петък, "Джокера" се е усмихнал и е вдигнал утвърдително палец.

When Novak Djokovic was asked by reporters if he will be in the Wimbledon draw tomorrow, he smiled and gave a thumbs up. 👍🏻 pic.twitter.com/OpZYwm1WNm