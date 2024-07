Президентът на Торонто с коментар за Везенков

Президентът на Торонто Раптърс Масаи Уджири продължава разговорите с Александър Везенков и неговите представители, за да се изясни бъдещето на българина в НБА.

Везенков бе трансфериран от Сакраменто Кингс в Торонто Раптърс, но има вероятност да се завърне в Европа и да облече отново екипа на Олимпиакос.

„Продължаваме да разглеждаме ситуацията с Везенков. Говорих си с него, с агента му и с нашия старши треньор. Ще видим колко дълго ще отнеме случаят - дали дни или месеци. Чувстваме, че имаме добра комуникация с него и с неговия агент, така че ще видим какво ще стане“, заяви Уджири пред близкият до Раптърс журналист Ерик Корийн.

Masai was asked about Sasha Vezenkov, and he said many words that can be summed up with "We'll see." There have been reports from overseas that he has agreed to play for Olympiacos, but he is under contract in the NBA (and has a team option for next year). So, we'll see.