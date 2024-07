Шеф от НАТО на приказна сватба на сина на легенда

Заместник-генералният секретар на НАТО Мирча Джоана бе сред видните гости на сватба като в приказките, вдигната от румънския футболен национал Янис Хаджи. 25-годишният син на легендата Георге Хаджи се ожени за избраницата си Елена Танесе в църква в Букурещ. Церемонията по венчаването беше излъчена пряко по телевизия, която плати около 240 000 евро.

Булката Елена е с година по-малка от футболиста на Глазгоу Рейнджърс, а нейният баща е мастит бизнесмен, който инвестира в строителния и селскостопанския сектор.

Медиите в северната ни съседка обявиха, че сватбата на Хаджи е много по-голямо събитие от финала на европейското първенство, който беше в същия ден.

Самият младоженец беше част от представилия се достойно национален отбор и игра по 90 минути и в четирите мача – в групите срещу Украйна (3:0), Белгия (0:2) и Словакия (1:1), както и в осминафинала срещу Нидерландия (0:3).

Watch as Rangers ace Ianis Hagi gets royal wedding treatment as he marries sweetheart Elena live on Romanian TVhttps://t.co/PBcATxUKFi