Елеонора Павлова продължава да изкачва европейските и световни върхове в авиомоделизма

ФАКТИ се стреми да запознае своите читатели с възможно най-широк спектър от мнения и национални успехи, които остават по-назад в българската хроника, а други съвсем не биват споменавани. Преди да се запознаем заедно с най-новите успехи на Елеонора Павлова ви съветваме горещо да прочетете първия ни материал по темата ‘’Авиомоделизъм’’.

Елеонора Павлова се състезава в категорията на свободнолетящите авиомодели. В клас F1Е - планери за склоново реене. Състезателите изкачват склон и пускат моделите си от там. Целта е моделът да се задържи и да лети в склона. Тези модели се насочват спрямо вятъра от автоматична система на самолета, обикновено магнит, свързан с кормило, и се управляват за 5 полета с максимално време до 5 минути за всеки полет. За да се стигне до успешен полет първо трябва да се изработи моделът, след което да се тренира, т.е.„да се научи да лети“. Нужни са поне елементарни познания по метеорология и аеродинамика, както и технически умения, за да може да се сглоби „купчинката от клечки“, както биха се изразили някои.

Елеонора приключи Европейското първенство клас F1E - (планери за склоново реене), което се проведе между 19-23 август в Рана, Чехия на 3-то място при жените, затвърждавайки си позицията от последния шампионат. Въпреки проблеми с техниката тя успя да грабне медал. На Европейското първенство Елеонора е в отбор с м.с. Велизар Владев и Милен Илиев. За съжаление класирането на Велизар не е задоволително и завършва на 9-то място. Към днешна дата той е 16-ти в годишното класиране на Световната Федерация FAI.

Нашата състезателка вече 3-та седмица обикаля Европа. Европейското първенство е трябвало да бъде 7-тото състезание от серията, но за съжаление поради лоши метеорологични условия едното състезание в Чехия не се е провело. Подготвително Елеонора е взела участие на няколко кръга от Световната Купа. Започвайки с много успешен старт на “Memorial Popa Crangu”, 27 юли в Турда, Румъния, където завършва на 1-во място при жените и 2-ро при мъжете, след което “Turda Cup” на 28 юли, където завършва 2-ра при жените. След което продължава с “The Three Castles F1E Tournament” в покрайнините на гр. Тошек, Полша 9-11 август, където се преборва за 1-ро място при жените на турнира, въпреки лошия старт на “Governor's Cup” - 6-та при жените, “Tozsek Cup - 1-во място при жените и “The Friendship Cup of Ukraine - Memorial of Valeriy Goryni” - 2-ро място при жените. Турнирът в Полша е съвкупност от 3 кръга на Световната Купа. Кумулативно резултатите от 3-те състезания са крайния резултат в турнира.

“Към днешна дата успешно задържам позиции в 10-ката на годишното класиране за Световната Купа с 9-то място при мъжете и 1-ро място при жените. За мен сезона ще приключи на 21 септември с участието ми на кръг от Световната Купа, който ще се проведе в България, като се надявам да успея да се задържа в 10-ката при мъжете и да затвърдя позицията си при жените. ”, коментира пред ФАКТИ Елеонора своето бъдеще. За участието и организацията около Европейското първенство по авиомоделизъм е осигурено финансиране от Министерство на Младежта и Спорта, със съдействието и на Българската Федерация по Авиомоделизъм. Такава помощ не е имало в последните над 10 години.

Снимки: Martin Hurda, Tomasz Bacza и личен архив на Елеонора Павлова