Федерико Киеза официално е футболист на Ливърпул

Ливърпул официално обяви трансфера на крилото Федерико Киеза от Ювентус. 26-годишният италиански национал премина успешно медицинските прегледи и подписа договора си с „червените“, който, според медиите, е за четири години.

Смята се, че мърсисайдци са платили на „биаконерите“ 15 милиона евро за правата на Киеза, като англичаните ще дадат първоначално 13 милиона евро, а останалите два милиона евро са под формата на различни бонуси.

We are delighted to announce that we have reached an agreement with Juventus for the transfer of Federico Chiesa, subject to international clearance. 🙌🔴 #BenvenutoFederico

Киеза, който има 51 мача за Италия и стана европейски шампион през 2021-а година, пристига на „Анфийлд“ след четири сезона в Ювентус, за който записа 131 мача с 32 гола и 23 асистенции.

„Много съм щастлив, че съм играч на Ливърпул. Когато Ричард Хюз (б.р. – спортният директор на „червените“) ми се обади и каза: „Искаш ли да се присъединиш към Ливърпул?“, веднага казах „да“, защото познавам историята на този клуб, знам какво представлява той за феновете. Толкова съм щастлив и нямам търпение да започна“, заяви Киеза пред официалния сайт на Ливърпул.

Италианецът става второто ново попълнение на мърсисайдци след вратаря Гиорги Мамардашвили, който ще доиграе сезона във Валенсия, откъдето беше закупен, и ще се присъедини към отбора официално догодина.

"I looked up and I saw all the trophies, I want some of them in the near future." 👊



Head to LFCTV GO to watch Chiesa's first interview as a Red 📽️ #BenvenutoFederico