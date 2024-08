Борбата между Челси и Ал Ахли продължава: Осимен изглежда е все по-близо до Саудитска Арабия

Нападателят на Наполи Виктор Осимен изглежда е все по-близо до трансфер в саудитския Ал Ахли, след като по-рано се появиха информации, че нигериецът е приел умопомрачителна оферта от Ал Ахли, според която ще получи 160 милиона евро за четири години или по 40 милиона на сезон.

В Италия пишат, че клубът от Саудитска Арабия се е разбрал и с Наполи, а нападателят е готов да премине прегледи. Както е известно, Челси също се опита в последния момент да атакува Осимен. Според информация на Sky Sports, лондончани са направили пробив с оферта за привличане на нападателя под наем със задължителна опция за закупуване.

There has potentially been a significant development in talks between Chelsea and Napoli over a deal for Victor Osimhen 💬 pic.twitter.com/rkBsMSKG4c