Челси успя да привлече навреме английски национал

Челси успя да осъществи навреме сделката за привличането на бившия английски национал Джейдън Санчо от Манчестър Юнайтед.

“Сините” от Лондон са входирали трансфера малко над 1 час преди официалния край на прозореца в полунощ. След това пък те са се справили навреме с необходимите документи до 01:00 часа сутринта английско време и така Санчо вече е техен играч.

Сделката е за наем с гарантирана опция за откупуване, стига Челси да завърши в топ 14 на класирането в Премиър лийг. Манчестър Юнайтед ще получи 20 милиона паунда, като сумата може да набъбне до 25 милиона на база на представянето му.

Както е известно, Ювентус също имаше интерес към Санчо, но се отказа заради високата заплата на крилото. В крайна сметка Челси се сдоби с услугите му, а Манчестър Юнайтед ще получи 20 гарантирани милиона за него, след като плати около 80 000 000 на Борусия (Дортмунд) през 2021 година.

Любопитното е, че на пресконференция преди кръга в Премиър лийг мениджърът на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг обяви, че Санчо остава и ще разчита на него през сезона.

