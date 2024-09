Скандал по най-високите нива в Челси - започна война в клуба

Истински разпад има във взаимоотношенията между собствениците на Челси, твърдят медиите на Острова. Бехдад Ехбали желае да увеличи своя дял от 61,5 процента собственост на клуба. Тод Боули, който е от отсрещната страна, е готов да заплати над 2,5 милиарда паунда, за да купи още по-голям дял собственост за себе си и да има повече контрол.

Има стратегически различия между двамата, като това включва и стадиона на Челси. "Стамфорд Бридж" е често обсъждана тема сред феновете, които желаят по-модерно и значително по-голямо съоражение. Самият Ехбали и неговата компания Clearlake Capital искат да купят всички дялове на Боули, който обмисля да продаде всичките си дялове в клуба.

