Карло Анчелоти: Никога не пуша, но домът ми е пълен с цигари

Наставникът на Реал Мадрид Карло Анчелоти заяви, че още изпитва огромна страст към футбола и докато нея я има, ще продължи да работи.

“Все още изпитвам напрежение преди мач и докато това не се промени, ще остана тук. Когато този огън угасне, ще се оттегля”, сподели италианският специалист.

“Реал Мадрид е най-големият клуб в света и изискванията са много високи. Тук са най-добрите футболисти. Важното е всички да подчиняват таланта си на отбора. Това се опитваме да правим всяка година. Новите в лицето на Килиан Мбапе и Ендрик се адаптират отлично. Амбицирани сме да направим силен сезон. Наше задължение е да се борим за победа във всеки мач и всяко състезание. Когато облечеш фланелката на Реал, нямаш право да се предаваш”, изтъкна Анчелоти.

