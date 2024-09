Джошуа проведе официалната тренировка с деца (ВИДЕО)

Антъни Джошуа проведе официалната открита тренировка преди битката с Даниел Дюбоа в компанията на новото поколение. Ей Джей излезе на ринга в "Уембли Арина" заедно с 4-5 дечица, които също показаха завидни умения. Джошуа ще се бие в събота вечер на стадион "Уембли" срещу Дюбоа, като на карта е заложена титлата на IBF в тежка категория.

Дюбоа получи пояса, овакантен от Олександър Усик, след като стана ясно, че украинеца ще играе реванш с Тайсън Фюри, а не както му бе наредено от IBF да защитава отличието.

