Великденска оферта: 200 000 долара за брънч с Мелания Тръмп

Администрацията на Доналд Тръмп предизвика вълна от реакции, след като стана ясно, че за първи път в историята събитието „търкаляне на великденски яйца“ в Белия дом ще бъде частично финансирано чрез корпоративно спонсорство. Ходът предизвиква въпроси относно смесването на държавни традиции с корпоративни интереси и рекламни цели.

Според документи, получени от CNN и The New York Times, физически лица и компании могат да платят до 200 хиляди долара, за да свържат своето име или марка с емблематичното великденско събитие. Срещу тази инвестиция, спонсорите получават обещание за „добра видимост на бранда и национално признание“, като част от тържествата в Южната поляна на Белия дом.

„Като си партнират с тази историческа традиция, спонсорите могат да се ангажират с широка публика, да демонстрират ангажираност към общността и образованието и да се включат в обичано американско събитие“, се казва в официалната брошура за потенциални партньори.

Предложени са три спонсорски пакета – на стойност 75 000, 100 000 и 200 000 долара. Най-големите спонсори получават специални привилегии – като достъп до пресата, разполагане на логото им върху събитието, до 100 билета за общия вход и 50 VIP покани за ексклузивен великденски брънч с първата дама Мелания Тръмп в Белия дом.

Традиционно, билетите за великденското „търкаляне на яйца“ се разпределят безплатно чрез лотария. Събитието се провежда ежегодно от 1878 г., когато президентът Ръдърфорд Б. Хейс разрешава на деца да търкалят яйца по моравата на Южната поляна. Въпреки минали исторически противоречия – включително забраната за участие на чернокожи семейства до 1954 г. – събитието отдавна се смята за аполитична и обединяваща традиция.

