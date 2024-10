Реал Мадрид е готов да продава халф

Реал Мадрид е готов да изслуша оферти за халфа Орелиен Чуамени, твърди Relevo. 24-годишният френски национал е загубил позициите си в клуба, като единствено Карло Анчелоти го подкрепя. Доверието на италианския специалист към полузащитника също е на изчерпване.

На "Бернабеу" са преразгледали статуса на Чуамени, като се смята, че той вече не е незаменим.

