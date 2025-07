ЦСКА с изненадващ ход на трансферния пазар

ЦСКА направи изненадващ ход на трансферния пазар и най-вероятно ще привлече 19-годишния албански нападател Кевин Додай. Младият талант идва от редиците на Влазния, тим участващ в европейските клубни турнири, а самият футболист официално обяви, че преминава при „червените“.

Додай впечатлява с гъвкавост в предни позиции – може да действа както като ляво крило, така и в ролята на централен нападател. Висок е 176 см, а през изминалия сезон записа цели 44 мача за Влазния, в които се отчете с 8 гола и 3 асистенции.

Младокът е част от младежкия национален отбор на Албания и се очаква да подсили конкуренцията в предни позиции, където ЦСКА изпитва проблеми в отсъствието на контузения Аарон Исека. От клуба не разкриват официално трансферната сума, но тъй като Додай има договор с Влазния до 2027 година, е ясно, че „червените“ ще трябва да платят, за да го привлекат.

🚨 U-turn!

Kevin Dodaj: 🇧🇬 "We're talking about CSKA Sofia, we'll see what happens in the next few days. I will give my maximum, no matter where and how many minutes I get." https://t.co/NYNaxHSo1s