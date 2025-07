Зеленски смени посланика в САЩ. Сегашният украински посланик вбеси Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че вицепремиерът Олга Стефанишина, отговаряща за евро-атлантическата интеграция, ще бъде новият посланик на Украйна в САЩ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Зеленски написа в "Телеграм", че е назначил Стефанишина за специален президентски представител в САЩ, за да може тя да развива отношенията с Вашингтон, докато текат процедурите, необходими за встъпването ѝ в длъжност като посланик.

Украйна се стреми да поправи разклатените отношения със САЩ, след като Зеленски и американският му колега Доналд Тръмп влязоха в публичен словесен сблъсък в Белия дом през февруари, посочва Ройтерс.

Стефанишина заема длъжността министър за европейска и евро-атлантическа интеграция от 2020 г., през което време Украйна започна процеса за присъединяването си към Европейския съюз.

Сегашният украински посланик в САЩ Оксана Маркарова си навлече гнева на екипа на Тръмп по време на предизборната му битка през 2024 г. с президента демократ Джо Байдън.

Маркарова бе обвинявана от републиканците, че е помогнала на Демократическата партия на Байдън, организирайки визитата на Зеленски в завод за боеприпаси в щата Пенсилвания през есента на 2024 г., по време на която украинският президент се срещна с представители на демократите, но не и на републиканците.

Инцидентът бе припомнен от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс по време на словесния сблъсък със Зеленски на злощастната среща в Белия дом, на която присъстваше и Маркарова, отбелязва Ройтерс.

I have signed a decree appointing Olha Stefanishyna as the Special Representative of the President of Ukraine for the Development of Cooperation with the United States of America. In this capacity, Olha will work to maintain momentum in our relations with the U.S. while all the… pic.twitter.com/kOIUVP7FIK