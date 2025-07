В Барселона са се насочили към брата на ново попълнение

След като наскоро Барселона привлече младежкия национал на Швеция Рууни Барджи от ФК Копенхаген, сега каталунците са се насочили към брата на новото си попълнение - Раян Барджи.

По-малкият брат, който скоро ще навърши 16 години, също като батко си игра в датския клуб, но договорът му там изтече. Раян, който играе кат ляво крило, е обект на интерес от доста отбори и именно Барса е един от тях, съобщават испанските медии и трансферният експерт Фабрицио Романо.

Разбира се, дори и да се стигне до такова попълнения, по-малкият от братята Барджи първо ще заиграе в някоя от юношеските формации на каталунците. Раян има 3 мача и 1 гол за отбора на Швеция до 16 години.

Рууни Барджи, който е на 19 години, пък почти сигурно ще пътува с първия отбор на Барселона за азиатското турне на отбора и представянето му ще бъде следено внимателно от наставника Ханзи Флик.

