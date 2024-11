България ще бъде в група от 4 отбора в квалификациите за Световното през 2026

Националният ни отбор по футбол ще стартира квалификациите за Мондиал 2026 през септември следващата година. Причината е, че България ще бъде една от групите с по 4 отбора и ще изиграе само 6 мача в опит да се класира на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

"Трикольорите" ще бъдат аутсайдери в своята група, тъй като при жребия ще бъдат в последната възможна урна. Те бяха близо до трета урна, но така и не успяха да се изкачат.

Вече са ясни и възможните ни съперниците от втора и трета урна.



Втора урна: Украйна, Турция, Унгария, Гърция, Сърбия, Словакия;

Трета урна: Шотландия, Словения, Ейре, Грузия, Исландия.

Жребият за квалификациите за Световното през 2026 ще бъде на 13 декември от 13:00 часа в Цюрих.

